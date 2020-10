Conferenza stampa Favre: «Haaland non può essere sfruttato troppo, ha giocato sempre!» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Conferenza stampa Favre: le parole del tecnico del Borussia Dortmund alla vigilia del match di Champions League contro la Lazio Lucien Favre ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Lazio. Queste le sue parole riportate da TMW. INDISPONIBILI – «Non so darvi una risposta su tutti, come Piszczek: domani vedremo e tireremo le conclusioni. Anche con le assenze però abbiamo fatto bene». ATTACCANTI – «Haaland non può essere sfruttato troppo, ha giocato sempre con la sua nazionale. Reus? È stato fermo per un infortunio, anche lui deve riguardarsi». MEUNIER – «Vedremo dovremo trovare una soluzione. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020): le parole del tecnico del Borussia Dortmund alla vigilia del match di Champions League contro la Lazio Lucienha parlato inalla vigilia della sfida di Champions League contro la Lazio. Queste le sue parole riportate da TMW. INDISPONIBILI – «Non so darvi una risposta su tutti, come Piszczek: domani vedremo e tireremo le conclusioni. Anche con le assenze però abbiamo fatto bene». ATTACCANTI – «non può, hasempre con la sua nazionale. Reus? È stato fermo per un infortunio, anche lui deve riguardarsi». MEUNIER – «Vedremo dovremo trovare una soluzione. ...

