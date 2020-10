Conferenza premier Conte: boom di ascolti, 7 milioni di spettatori e share del 27% (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Conferenza stampa del premier Giuseppe Conte ha generato l’interesse del popolo italiano, inevitabilmente interessato ai nuovi provvedimenti esplicitati dal Presidente del Consiglio e relativi all’emergenza Coronavirus in Italia. L’edizione straordinaria del TG1 ha difatti fatto registrare 7 milioni e 418 mila spettatori complessivi, con share del 26.7%. Tra i programmi più seguiti vi è inoltre L’Allieva 3, che ha ottenuto il 21.1% di share, mentre Live – Non è la D’Urso si è fermato al 14.5%. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lastampa delGiuseppeha generato l’interesse del popolo italiano, inevitabilmente interessato ai nuovi provvedimenti esplicitati dal Presidente del Consiglio e relativi all’emergenza Coronavirus in Italia. L’edizione straordinaria del TG1 ha difatti fatto registrare 7e 418 milacomplessivi, condel 26.7%. Tra i programmi più seguiti vi è inoltre L’Allieva 3, che ha ottenuto il 21.1% di, mentre Live – Non è la D’Urso si è fermato al 14.5%.

StefanoFeltri : Ma un premier che non è in grado di presentarsi in orario in conferenza stampa, è in grado di gestire una pandemia… - lorepregliasco : La presidenza del Consiglio ha appena confermato ai giornalisti che stasera si terrà una conferenza stampa del prem… - Corriere : ???? ULTIM'ORA – Il premier Conte parlerà stasera in tv - Nic67finalfine : RT @StefanoFeltri: Ma un premier che non è in grado di presentarsi in orario in conferenza stampa, è in grado di gestire una pandemia globa… - Loredanataberl1 : RT @StefanoFeltri: Ma un premier che non è in grado di presentarsi in orario in conferenza stampa, è in grado di gestire una pandemia globa… -