Comunali, incontro Bassolino-Lanzotti: Forza Italia verso rinuncia al simbolo a Napoli, Salerno e Benevento (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’ipotesi è già sul tavolo: Forza Italia alle prossime elezioni Comunali in Campania (Napoli, Benevento e Salerno) potrebbe rinunciare al simbolo, smarcandosi dal fronte sovranista Lega-Fdi. Nella primavera del 2021 si vota nelle tre città campane: Napoli, Salerno e Benevento. A Napoli il coordinatore cittadino di Forza Italia Stanislao Lanzotti, consigliere comunale uscente, nei giorni scorsi avrebbe incontrato l’ex sindaco Antonio Bassolino, pronto a scendere in campo alla guida di una coalizione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– L’ipotesi è già sul tavolo:alle prossime elezioniin Campania () potrebbere al, smarcandosi dal fronte sovranista Lega-Fdi. Nella primavera del 2021 si vota nelle tre città campane:. Ail coordinatore cittadino diStanislao, consigliere comunale uscente, nei giorni scorsi avrebbe incontrato l’ex sindaco Antonio, pronto a scendere in campo alla guida di una coalizione ...

Incontri e conferenze dal 23 al 25 ottobre in ... Segue, alle 17 nell’Aula Consiliare Comune Musile di Piave l’inaugurazione ufficiale del festival e alle 18,30 la tavola rotonda dal titolo ...

Nella riunione del comitato nazionale di monitoraggio sulla gestione dell’emergenza covid che si è tenuta venerdì 16 ottobre, vista la preoccupante situazione epidemiologica, al di là delle misure fin ...

Incontri e conferenze dal 23 al 25 ottobre in ... Segue, alle 17 nell’Aula Consiliare Comune Musile di Piave l’inaugurazione ufficiale del festival e alle 18,30 la tavola rotonda dal titolo ...Nella riunione del comitato nazionale di monitoraggio sulla gestione dell’emergenza covid che si è tenuta venerdì 16 ottobre, vista la preoccupante situazione epidemiologica, al di là delle misure fin ...