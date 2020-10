Come togliere con facilità la ceretta depilatoria dal pavimento senza graffiarlo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Molte donne, quando utilizzano la ceretta depilatoria, sono costrette a vivere dei momenti molto fastidiosi, aumentati dal fatto che, se questa cade per terra durante il “delicato” trattamento, si indurisce con estrema facilità e la sua rimozione può anche causare il danneggiamento delle nostre piastrelle. Fortunatamente esistono dei rimedi casalinghi che sfruttano strumenti e ingredienti, che già abbiamo in casa, con cui riuscire nell’impresa senza provocare danni alla nostra casa. Se vi accorgete subito che la ceretta è caduta sul pavimento ed è ancora calda, potete sfruttare una delle classiche strisce depilatorie per asportarla da pavimento senza grandi difficoltà, Come fareste sul vostro ... Leggi su virali.video (Di lunedì 19 ottobre 2020) Molte donne, quando utilizzano la, sono costrette a vivere dei momenti molto fastidiosi, aumentati dal fatto che, se questa cade per terra durante il “delicato” trattamento, si indurisce con estrema facilità e la sua rimozione può anche causare il danneggiamento delle nostre piastrelle. Fortunatamente esistono dei rimedi casalinghi che sfruttano strumenti e ingredienti, che già abbiamo in casa, con cui riuscire nell’impresaprovocare danni alla nostra casa. Se vi accorgete subito che laè caduta suled è ancora calda, potete sfruttare una delle classiche strisce depilatorie per asportarla dagrandi difficoltà,fareste sul vostro ...

