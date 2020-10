Come sono i sintomi del Covid spiegati da Federica Pellegrini (Di lunedì 19 ottobre 2020) Federica Pellegrini è al quinto giorno di quarantena dopo essere risultata positiva al Coronavirus. La campionessa è a metà del percorso e in questi giorni, attraverso le storie di Instagram, ha raccontato per filo e per segno ai suoi tantissimi follower (oltre un milione e 200mila) Come si è sentita, quali sintomi ha avuto e Come sta affrontando la malattia. Ieri sembrava ancora molto abbattuta, ha fatto un video sdraiata sul letto, costantemente accudita dai suoi cagnolini. Ha detto che, avendo la febbre fissa a 37.4, non ha potuto prendere la tachipirina, ha accusato molti dolori muscolari e alla spina dorsale, inoltre ha avuto un costante mal di testa. Ha anche detto di aver perso il gusto e l’olfatto e di non poter dunque sentire i sapori e gli odori. Dal video non ... Leggi su blogo (Di lunedì 19 ottobre 2020)è al quinto giorno di quarantena dopo essere risultata positiva al Coronavirus. La campionessa è a metà del percorso e in questi giorni, attraverso le storie di Instagram, ha raccontato per filo e per segno ai suoi tantissimi follower (oltre un milione e 200mila)si è sentita, qualiha avuto esta affrontando la malattia. Ieri sembrava ancora molto abbattuta, ha fatto un video sdraiata sul letto, costantemente accudita dai suoi cagnolini. Ha detto che, avendo la febbre fissa a 37.4, non ha potuto prendere la tachipirina, ha accusato molti dolori muscolari e alla spina dorsale, inoltre ha avuto un costante mal di testa. Ha anche detto di aver perso il gusto e l’olfatto e di non poter dunque sentire i sapori e gli odori. Dal video non ...

borghi_claudio : ****** BREAKING NEWS ****** LA SPAGNA RIFIUTA I PRESTITI DEL RECOVERY FUND - AlbertoBagnai : Era ovviamente così. Alfredo sarebbe scusabile se non sapesse come vanno le cose. La decisione era presa ma sono do… - AzzolinaLucia : La scuola resta aperta. Si continua con la didattica in presenza, come chiedevamo. Sono stati salvaguardati i dirit… - lenora_16 : Io sono ammirata dalle capacità manipolatrici della Gr€goraci anche in un gioco come il #GFVIP. Una vita così. Chapeau. - izischic : @pictvreframes Quello turco è proprio il migliore per come lo fanno e servono, anche i the di marca sono buoni comu… -

Ultime Notizie dalla rete : Come sono Come sono andate le giovanili nel week end del 18 ottobre LoSpallino.com Lazio-Borussia Dortmund, dove vederla e formazioni

I biancocelesti tornano in Champions dopo 13 anni, Inzaghi ritrova Immobile ma dall’altra parte c’è il pericolo Haaland ...

L'Udinese supera il Parma 3-2 e conquista i primi 3 punti in campionato

Per ora, il Parma di Liverani è inferiore alla quadriennio di D’Aversa. Sfuma a 2’ dalla fine il quarto punto dei crociati, il 3-2 è firmato dal destro di Pussetto.

I biancocelesti tornano in Champions dopo 13 anni, Inzaghi ritrova Immobile ma dall’altra parte c’è il pericolo Haaland ...Per ora, il Parma di Liverani è inferiore alla quadriennio di D’Aversa. Sfuma a 2’ dalla fine il quarto punto dei crociati, il 3-2 è firmato dal destro di Pussetto.