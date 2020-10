Come prevenire il tumore alla prostata? Lo sport alla base di tutto: i consigli dell’esperto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il tumore alla prostata è tra i 5 tumori più frequenti: “è il più frequente nel maschio ed è il secondo tumore per mortalità, sempre nel maschio, dopo il tumore al polmone“, ha spiegato il dottor Ioannis Kartalas Goumas alla Gazzetta dello sport. Il dottore, responsabile dell’Unità Operativa di Urologia dell’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano ha voluto rassicurare il sesso maschile, con qualche importante consiglio per prevenire questo brutto male. “Lo stile di vita è fondamentale. Uno stile di vita con una moderata attività fisica e un controllo del peso corporeo, evitando l’obesità, ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilè tra i 5 tumori più frequenti: “è il più frequente nel maschio ed è il secondoper mortalità, sempre nel maschio, dopo ilal polmone“, ha spiegato il dottor Ioannis Kartalas GoumasGazzetta dello. Il dottore, responsabile dell’Unità Operativa di Urologia dell’Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano ha voluto rassicurare il sesso maschile, con qualche importanteo perquesto brutto male. “Lo stile di vita è fondamentale. Uno stile di vita con una moderata attività fisica e un controllo del peso corporeo, evitando l’obesità, ...

Ultime Notizie dalla rete : Come prevenire Come prevenire il tumore alla prostata? Lo sport alla base di tutto: i consigli dell’esperto MeteoWeb Scuola, cosa cambia col nuovo Dpcm: domande e risposte

Il ministero aveva già chiarito che mentre le gite sono abolite, potranno continuare ad essere svolte le «ordinarie attività didattiche organizzate dalle scuole in spazi alternativi ubicati ...

Abbuffate compulsive incontrollate: le cause e i rimedi

Le abbuffate improvvise e incontrollate si presentano come una sorta di valvola di sfogo, sfogo che è realmente possibile prevenire e controllare. Abbuffate compulsive incontrollate: le cause I ...

