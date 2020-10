Come Facebook e Instagram combattono la disinformazione in vista delle elezioni Usa (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Dopo la stretta da parte delle autorità statunitensi ed europee delle scorse settimane sulla posizione monopolistica di Facebook nel mondo dei social network, la piattaforma, in passato finita al centro di numerose polemiche per la diffusione di post e pubblicità che avrebbero influenzato la campagna elettorale delle presidenziali americane nel 2016, ha deciso di potenziare il suo impegno per contrastare nuove possibili interferenze sul voto previsto negli Stati Uniti per il prossimo 3 novembre. Nelle scorse ore, il vicepresidente di Facebook per la comunicazione e gli affari globali, Nick Clegg, ha annunciato che sono già state respinte 2,2 milioni di pubblicità su Facebook ... Leggi su wired (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Dopo la stretta da parteautorità statunitensi ed europeescorse settimane sulla posizione monopolistica dinel mondo dei social network, la piattaforma, in passato finita al centro di numerose polemiche per la diffusione di post e pubblicità che avrebbero influenzato la campagna elettoralepresidenziali americane nel 2016, ha deciso di potenziare il suo impegno per contrastare nuove possibili interferenze sul voto previsto negli Stati Uniti per il prossimo 3 novembre. Nelle scorse ore, il vicepresidente diper la comunicazione e gli affari globali, Nick Clegg, ha annunciato che sono già state respinte 2,2 milioni di pubblicità su...

