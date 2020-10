“Come a Bergamo”: Covid, colonna di ambulanze in Sicilia per trasferire gli anziani in ospedale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si svuota la Rsa di Sambuca di Sicilia, Comune dell’Agrigentino da ieri zona rossa. Nella struttura sanitaria si sono registrate 4 vittime, le ultime due ieri in dodici ore. Lo conferma il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che aveva lanciato l’sos per l’assenza nell’ospedale della città dei templi dei posti di terapia intensiva dopo il trasferimento di sei anziani della Rsa. Gli ospiti sono stati spostati a Sciacca. Secondo una stima, sono 31 quelli affetti da Covid-19 più altri 14 operatori della struttura. “Il grido di allarme di stamattina è arrivato. Al via i trasferimenti dalla Rsa a Sambuca di Sicilia (Agrigento) dopo i quattro decessi tra gli ospiti della struttura, 18 ottobre 2020.ANSADopo la telefonata vivace con l’assessore regionale ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si svuota la Rsa di Sambuca di, Comune dell’Agrigentino da ieri zona rossa. Nella struttura sanitaria si sono registrate 4 vittime, le ultime due ieri in dodici ore. Lo conferma il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che aveva lanciato l’sos per l’assenza nell’della città dei templi dei posti di terapia intensiva dopo il trasferimento di seidella Rsa. Gli ospiti sono stati spostati a Sciacca. Secondo una stima, sono 31 quelli affetti da-19 più altri 14 operatori della struttura. “Il grido di allarme di stamattina è arrivato. Al via i trasferimenti dalla Rsa a Sambuca di(Agrigento) dopo i quattro decessi tra gli ospiti della struttura, 18 ottobre 2020.ANSADopo la telefonata vivace con l’assessore regionale ...

Lasiciliaweb : Sambuca come Bergamo, fila di ambulanze per prelevare tutti gli anziani contagiati CLICCA PER LEGGERE - elivito : RT @Lasiciliaweb: Sambuca come Bergamo: fila di ambulanze per prelevare gli anziani contagiati CLICCA PER LEGGERE - Dionici25899154 : RT @Lasiciliaweb: Sambuca come Bergamo: fila di ambulanze per prelevare gli anziani contagiati CLICCA PER LEGGERE - Lasiciliaweb : Sambuca come Bergamo: fila di ambulanze per prelevare gli anziani contagiati CLICCA PER LEGGERE - CarriaggioM : RT @SalvatoreMirag7: Lo sanno ormai tutti che la peculiarità del governo Musumeci è la sua immobilità accompagnata da una grande incompeten… -