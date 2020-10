Clima e biodiversità | Italia protagonista a Expo 2020 Dubai | l’ASI presenterà PRISMA

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo il successo della Settimana dello Spazio a inizio ottobre, l’è di nuovodi un evento digitale globale organizzato da: lo annuncia in una nota l’Agenzia Spazialena. Si tratta della “te and Biodiversity Week”, in programma a partire da lunedì 19 ottobre e dedicata ai temi alla tutela della biodiversità e al cambiamentotico nonché alle loro importanti ricadute sulla vita di tutti i giorni. L’evento digitale – visibile anche sul canale YouTube di– riunisce esperti da tutto il mondo e offre un’anticipazione delle iniziative che tra ...