Claudia Dionigi | in piscina a metà ottobre | ‘La felicità’ | FOTO

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La bellissimasta vivendo dei giorni di spensieratezza in alta montagna. Ed anche lì e fuori stagione c’è modo di mettersi il costume da bagno. Visualizza questo post su Instagram Affacciati che fuori c’è un panorama bellissimo💕 Pink Sweater by @castadivamilano #supplied #ladycobra #dolomiti #travelphotography #travelgram Un post condiviso da… L'articoloina metà‘La felicità’proviene da YesLife.it.

jackyll92 : Per un attimo ho pensato fosse Claudia Dionigi di #uominiedonne - @SkyTG24 - GossipItalia3 : Claudia Dionigi Instagram, stratosferica alla scaletta della piscina: qui c’è da impazzire #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Dionigi

UrbanPost

Uomini e Donne, Nino è il nuovo corteggiatore di Sophie: tutti notano la clamorosa somiglianza con un ex protagonista della trasmissione.Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...