Cirinnà: Calenda? Primo atto da candidato la fuga (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma – Calenda? “E’ una candidatura di tutto rispetto di cui sono contenta. Certo, registro che come Primo atto da candidato sindaco ha deciso di scappare, e la fuga non e’ mai un buon segno”. Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Monica Cirinna’, senatrice Pd e candidate alle primarie del c.sinistra per il sindaco di Roma. Se Calenda non fa le primarie e’ lui che si e’ messo fuori dal centrosinistra. Esiste la coalizione, che si convoca per fare un programma comune e scegliere i candidati. Se Calenda si e’ gia’ candidato nel suo partito fuori dal percorso del centrosinistra…”. Il leader di Azione, secondo lei fa, parte della vostra alleanza oppure no? ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma –? “E’ una candidatura di tutto rispetto di cui sono contenta. Certo, registro che comedasindaco ha deciso di scappare, e lanon e’ mai un buon segno”. Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Monica Cirinna’, senatrice Pd e candidate alle primarie del c.sinistra per il sindaco di Roma. Senon fa le primarie e’ lui che si e’ messo fuori dal centrosinistra. Esiste la coalizione, che si convoca per fare un programma comune e scegliere i candidati. Sesi e’ gia’nel suo partito fuori dal percorso del centrosinistra…”. Il leader di Azione, secondo lei fa, parte della vostra alleanza oppure no? ...

