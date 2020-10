Cioccolato fondente | ecco perchè non ne possiamo fare a meno

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Redazione Ilpossiede proprietà benefiche per la nostra salute, si tratta di uno degli alimenti più studiati al mondo il cui consumo potrebbe essere tranquillamente quotidiano. Gli studi che attestano i benefici e le proprietà delsono moltissimi. Alcuni ricercatori hanno recensito 19 ricerche sul, pubblicandone i risultati rivista medica Journal of …perchè non neImpronta Unika.