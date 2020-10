Cina, accelera la produzione industriale. Scende la disoccupazione (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le vendite al dettaglio in Cina sono salite a settembre del 3,3% su base annua mostrando un rafforzamento rispetto al +0,5% precedente. Il dato è anche superiore alle aspettative degli analisti che avevano previsto una crescita dell’1,8%. Anche la produzione industriale ha superato le stime di consensus (+5,8%) salendo del 6,9% su base annua a settembre. Si tratta di una accelerazione rispetto al +5,6% di agosto. Buone notizie arrivano anche dalla disoccupazione con il tasso dei senza lavoro che, a settembre, è pari a +5,4% in calo rispetto al precedente +5,6%. Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Le vendite al dettaglio insono salite a settembre del 3,3% su base annua mostrando un rafforzamento rispetto al +0,5% precedente. Il dato è anche superiore alle aspettative degli analisti che avevano previsto una crescita dell’1,8%. Anche laha superato le stime di consensus (+5,8%) salendo del 6,9% su base annua a settembre. Si tratta di unazione rispetto al +5,6% di agosto. Buone notizie arrivano anche dallacon il tasso dei senza lavoro che, a settembre, è pari a +5,4% in calo rispetto al precedente +5,6%.

"Nei prossimi tre anni, la Cina sarà nella fase di introduzione dello sviluppo del 5G, quindi è necessario fare mosse proattive nella costruzione", ha spiegato Wen Ku, funzionario del ministero.

Cina, accelera la produzione industriale. Scende la disoccupazione

