Cina | accelera crescita in terzo trimestre a +4 | 9%

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Pechino, 19 ott. - (Adnkronos/Xinhua) - La normalizzazione delle attività, seguita al contenimento della pandemia, continua a fare correre l'economia cinese che ha chiuso ilcon un prodotto interno lordo in aumento del 4,9% su base annua,ndo lagià vista nel secondo (+3,2%). I dati del National Bureau of Statistics riportano in positivo il dato del 2020 con un Pil che nei primi tre trimestri si attesta a +0,7% annuo dopo avere chiudo il primoa -6,8% e i primi sei mesi a -1,6&. A spingere il dato del, la produzione industriale in aumento del 5,8% e le vendite al dettaglio che hanno riportato la prima espansione trimestrale quest'anno, con +0,9% su base annua. In risalita gli investimenti in ...