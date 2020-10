Cile | manifestanti incendiano due chiese a Santiago durante le proteste | le immagini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Una giornata di manifestazioni per lo più pacifiche, ma anche di scontri tra gruppi di dimostranti radicali e polizia con saccheggi di negozi e supermercati e l’incendio di due, hanno caratterizzato il primo anniversario della ‘rivolta sociale’ scoppiata inil 18 ottobre 2019. L’appuntamento, scrive il quotidiano El Mercurio, “ha avuto due volti. Gli stessi che si sono sistematicamente riproposti nei 12 mesi scorsi. Da una parte migliaia di persone sono scese in piazza, ae nelle regioni, per protestare pacificamente contro il governo. Dall’altra gruppi di militanti con il volto coperto hanno scelto la violenza, i danneggiamenti e lo scontro con le forze dell’ordine”. La principale manifestazione è avvenuta in Plaza Italia, dove decine di migliaia di ...