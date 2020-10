Cile, antifascisti incendiano e saccheggiano due chiese. Le impressionanti immagini (Video) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Santiago del Cile, 19 ott – antifascisti in azione in Cile, impegnati come sempre nell’unica attività che gli riesce benissimo: devastare, saccheggiare, incendiare, insozzare. Bersaglio dell’odio antagonista due chiese cittadine: la Parroquia de la Asuncion, costruita nel 1876 e crollata a seguito di un incendio che ha distrutto completamente la struttura, mentre un secondo luogo di culto è stato saccheggiato e ha subito danni da incendio. Le proteste Decine di migliaia di manifestanti si sono riuniti ieri nel centro di Santiago per celebrare l’anniversario dei movimenti di protesta scoppiati lo scorso anno, inizialmente in risposta a un aumento delle tariffe della metropolitana, prima di trasformarsi in una manifestazione generale contro la disuguaglianza e il governo. Le proteste ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Santiago del, 19 ott –in azione in, impegnati come sempre nell’unica attività che gli riesce benissimo: devastare, saccheggiare, incendiare, insozzare. Bersaglio dell’odio antagonista duecittadine: la Parroquia de la Asuncion, costruita nel 1876 e crollata a seguito di un incendio che ha distrutto completamente la struttura, mentre un secondo luogo di culto è stato saccheggiato e ha subito danni da incendio. Le proteste Decine di migliaia di manifestanti si sono riuniti ieri nel centro di Santiago per celebrare l’anniversario dei movimenti di protesta scoppiati lo scorso anno, inizialmente in risposta a un aumento delle tariffe della metropolitana, prima di trasformarsi in una manifestazione generale contro la disuguaglianza e il governo. Le proteste ...

