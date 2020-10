Ciclismo | si ritira dal professionismo a 35 anni Oscar Gatto

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La sua tappa al Giro d’Italia del 2011, quando si mise dietro un certo Alberto Contador, è indimenticabile. Un corridore che ha alternato colpi di classe a tanto lavoro da gregario.ha deciso di appendere la bicicletta al chiodo: l’AG Driedaagse Brugge-De Panne di domani sarà la sua ultima corsa della carriera, all’età di 35. Per lui un lungo cammino nel World Tour: prima gli esordi, tra Gerolsteiner, Isd, Farnese e Vini Fantini, poi l’approdo nel massimo circuito internazionale con Cannondale, Androni-Giocattoli, Tinkoff e Astana, prima delle ultime due stagioni da gregario di Peter Sagan alla Bora-hansgrohe. Quindici i successi in carriera, ma ora è arrivato il momento di dire stop: “Non ho più stimoli, è il momento giusto. Sono felice ...

