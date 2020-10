Ciclismo | la CADF chiude l’inchiesta su Remco Evenepoel al Giro di Lombardia Il belga non ha violato le norme antidoping

OA_Sport : Ciclismo, la CADF chiude l’inchiesta su Remco Evenepoel al Giro di Lombardia. Il belga non ha violato le norme anti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo CADF

la Repubblica

Nessun illecito, almeno per quanto riguarda eventuali violazioni antidoping, per Remco Evenepoel e per la Deceuninck-Quick Step durante il Lombardia. Il caso era esploso a causa della pubblicazione di ...Dopo la caduta terribile al Giro di Lombardia, il ds della Deceuninck-Quick Step, Davide Bramati aveva sfilato qualcosa dalla tasca del belga. Si ...