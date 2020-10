“Chiuso tutto fino al 2 novembre”. Firmata l’ordinanza poco fa: è zona rossa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Chiusura dei bar, degli hotel e di tutti gli affittacamere e alloggi per vacanze, fatti salvi i rapporti in corso. Chiusura dei ristoranti dalle 17 alle 24 e da mezzanotte alle 8 di ogni giorno. Limitazioni anche per altre attività. Sappada, piccola località montana sulle Dolomiti, diventa di fatto una zona rossa a causa di un focolaio di coronavirus. L’ordinanza del sindaco è entrata in vigore oggi lunedì 19 ottobre e durerà fino al 2 novembre. Ha comunicato la Regione Friuli Venezia Giulia dopo la riunione della Task force Covid. “Entro la fine della prossima settimana il Dipartimento di prevenzione di Asufc – spiega il vicepresidente del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi – testerà tutti i residenti con ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 ottobre 2020) Chiusura dei bar, degli hotel e di tutti gli affittacamere e alloggi per vacanze, fatti salvi i rapporti in corso. Chiusura dei ristoranti dalle 17 alle 24 e da mezzanotte alle 8 di ogni giorno. Limitazioni anche per altre attività. Sappada, piccola località montana sulle Dolomiti, diventa di fatto unaa causa di un focolaio di coronavirus. L’ordinanza del sindaco è entrata in vigore oggi lunedì 19 ottobre e dureràal 2 novembre. Ha comunicato la Regione Friuli Venezia Giulia dopo la riunione della Task force Covid. “Entro la fine della prossima settimana il Dipartimento di prevenzione di Asufc – spiega il vicepresidente del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi – testerà tutti i residenti con ...

