Chelsea-Siviglia, Lopetegui alla vigilia: "Sarà un'impresa complicata" (Di lunedì 19 ottobre 2020) "Sarà un'impresa complicata ma abbiamo la voglia di compierla". Lo ha dichiarato il tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui, alla vigilia della sfida di Stamford Bridge contro il Chelsea in Champions League. "Siamo entusiasti e ansiosi in attesa della partita – ha aggiunto l'allenatore andaluso -. Loro hanno una rosa straordinaria, con un allenatore che conosce ogni aspetto del club. Vogliamo divertirci al massimo ed essere protagonisti. Ci costringeranno a giocare al top, dovremo restare concentrati su noi stessi". "Rakitic o Banega? Non esistono due giocatori uguali. Siamo felicissimi che sia arrivato Ivan. Ci sta conoscendo e ci aiuterà" ha chiosato Lopetegui.

