Chelsea-Siviglia, Lampard alla vigilia: “Champions ottimo banco di prova per noi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “La Champions League è un ottimo banco di prova“. Frank Lampard parla così alla vigilia di Chelsea-Siviglia, gara di esordio per i Blues nella fase a gironi della Champions League. “Ogni settimana cerchiamo di migliorarci – ha aggiunto il tecnico dei londinesi -. In Premier League e Champions League non ti sono concessi errori. Dobbiamo continuare a costruire dinamiche di gioco e mantenere la calma. Concentrazione e disciplina sono importanti contro avversari come il Siviglia“. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “La Champions League è undi“. Frankparla cosìdi, gara di esordio per i Blues nella fase a gironi della Champions League. “Ogni settimana cerchiamo di migliorarci – ha aggiunto il tecnico dei londinesi -. In Premier League e Champions League non ti sono concessi errori. Dobbiamo continuare a costruire dinamiche di gioco e mantenere la calma. Concentrazione e disciplina sono importanti contro avversari come il“.

MalfiToto : RT @napolista: “Arbitri italiani raccomandati in Europa”: polemica per Chelsea-Siviglia a Massa Designazione contestata Per il ruolo di Ros… - infobetting : Chelsea-Siviglia: formazioni, quote, pronostici. Subito grande sfida nel gruppo E - zazoomblog : “Arbitri italiani raccomandati in Europa”: polemica per Chelsea-Siviglia a Massa - #“Arbitri #italiani… - napolista : “Arbitri italiani raccomandati in Europa”: polemica per Chelsea-Siviglia a Massa Designazione contestata Per il ruo… - imperianews_it : Imperia: l'arbitro Massa e l'assistente Alassio in campo per la partita di Champions League Chelsea-Siviglia -