Che Tempo Che Fa, video Luciana Littizzetto di domenica 18 ottobre (video) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Che Tempo Che Fa domenica 18 ottobre 2020, l’intervento di Luciana Littizzetto. E le canzoni estive coi doppi sensi (video) domenica 18 ottobre è andato in onda un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa tornato nella sua casa tradizionale, su Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancare Luciana Littizzetto seduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza. Luciana entra in studio con Paolo Fox a cui ha chiesto perchè nel suo almanacco di fine anno non ci ha avvisati della pandemia, la sua risposta è stata logica: “per catastrofi, alluvioni e pandemie rivolgetevi alla divinità”. ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 19 ottobre 2020) CheChe Fa182020, l’intervento di. E le canzoni estive coi doppi sensi (18è andato in onda un nuovo appuntamento con CheChe Fa tornato nella sua casa tradizionale, su Rai 3, e tradizione per tradizione non poteva mancareseduta sulla scrivania di Fabio Fazio con il conduttore a debita distanza.entra in studio con Paolo Fox a cui ha chiesto perchè nel suo almanacco di fine anno non ci ha avvisati della pandemia, la sua risposta è stata logica: “per catastrofi, alluvioni e pandemie rivolgetevi alla divinità”. ...

borghi_claudio : È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello c… - acmilan : ?? 45' FINE PRIMO TEMPO ?? Che Derby, che Milan! ???? #MilanInter 3-1 #FollowTheRossonere #SempreMilan - you_trend : ?? Carlo Calenda, ospite di 'Che tempo che fa', ha confermato la candidatura a sindaco di Roma - joseadss : RT @giuslit: 8 mesi passati a scrivere articoli sul #mes, ripetendo cose ovvie com’è ovvio che il sole sorge ad est. Quanto altro tempo dov… - Letisia62667303 : @gaiariabizzz Ciao amo quanto tempo che non ci sentiamo?? -