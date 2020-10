Che tempo che fa, Jane Fonda non teme Trump: “Spero venga arrestato” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ospite di Fabio Fazio nella puntata di ieri, 18 ottobre, di Che tempo che fa, l’attrice Jane Fonda, in collegamento con Rai 2, si è scagliata duramente contro il presidente Trump. Jane Fonda, 83 anni il prossimo 21 dicembre, è un’attrice e modella statunitense con un grande impegno per l’ambiente. Attivista convinta, ha avuto problemi … L'articolo Che tempo che fa, Jane Fonda non teme Trump: “Spero venga arrestato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ospite di Fabio Fazio nella puntata di ieri, 18 ottobre, di Cheche fa, l’attrice, in collegamento con Rai 2, si è scagliata duramente contro il presidente, 83 anni il prossimo 21 dicembre, è un’attrice e modella statunitense con un grande impegno per l’ambiente. Attivista convinta, ha avuto problemi … L'articolo Cheche fa,non: “Speroarrestato” proviene da www.meteoweek.com.

