Che cosa prevede la manovra economica per il 2021 contro l'emergenza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)Nella notte tra sabato 17 ottobre e domenica 18 è stata approvata "salvo intese" dal governo la manovra economica per il 2021. Il disegno di legge dovrà poi iniziare l'iter parlamentare ed essere trasmesso alla Commissione europea prima della definitiva approvazione, ma intanto si delinea il quadro degli interventi previsti per sostenere l'economia italiana durante l'emergenza. Nel complesso si tratta di una manovra di bilancio da circa 40 miliardi di euro, 24 dei quali "stanziati direttamente in bilancio a cui si aggiungono oltre 15 miliardi dal programma Next Generation Eu", come precisa il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. E le misure previste sono tutte volte a contrastare gli effetti della pandemia da ...

