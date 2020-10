Che cosa c'è nel dpcm anti-Covid e come funzionano i nuovi divieti (Di lunedì 19 ottobre 2020) La possibilità per i sindaci di chiudere dopo le 21,00 strade e piazze della movida a rischio assembramenti, limitazioni alla ristorazione, ingressi scaglionati alle scuole superiori, il divieto per gli sport di contatto amatoriali, tutto al fine di “tutelare la salute e l'economia" e nella speranza di evitare un nuovo lockdown generalizzato. Il nuovo dpcm, firmato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce nuove regole “per il contenimento e la gestione” dell'epidemia da Covid-19, in vigore da oggi fino al 13 novembre. Unica eccezione riguarda le norme che rafforzano la didattica a distanza e gli ingressi scaglionati alle scuole superiori, spostati a partire dalle 9,00, e che vengono introdotte da mercoledì 21 ... Leggi su agi (Di lunedì 19 ottobre 2020) La possibilità per i sindaci di chiudere dopo le 21,00 strade e piazze della movida a rischio assembramenti, limitazioni alla ristorazione, ingressi scaglionati alle scuole superiori, il divieto per gli sport di contatto amatoriali, tutto al fine di “tutelare la salute e l'economia" e nella speranza di evitare un nuovo lockdown generalizzato. Il nuovo, firmato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce nuove regole “per il contenimento e la gestione” dell'epidemia da Covid-19, in vigore da oggi fino al 13 novembre. Unica eccezione riguarda le norme che rafforzano la didattica a distanza e gli ingressi scaglionati alle scuole superiori, spostati a partire dalle 9,00, e che vengono introdotte da mercoledì 21 ...

