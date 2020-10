Champions League, sarà l’olandese Kuipers l’arbitro di Inter-Borussia Mönchengladbach (Di lunedì 19 ottobre 2020) Designato l’arbitro di Inter-Borussia Mönchengladbach In vista della prima giornata della fase a gironi della Champions League in programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Borussia Mönchengladbach, in programma per mercoledì 21 ottobre con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Björn Kuipers, arbitro 47enne olandese. Il fischietto olandese sarà assistito dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Il quarto uomo sarà Allard Lindhout, al VAR Danny Makkelie e all’AVAR Jan de Vries Fischietto serbo per l’altro match del girone B tra Real Madrid e Shakhtar Donetsk (ore 18:00): a dirigere il match ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Designato l’arbitro diMönchengladbach In vista della prima giornata della fase a gironi dellain programma tra martedì e mercoledì, l’UEFA ha reso noto gli arbitri dei match.Mönchengladbach, in programma per mercoledì 21 ottobre con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Björn, arbitro 47enne olandese. Il fischietto olandese sarà assistito dai connazionali Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Il quarto uomo sarà Allard Lindhout, al VAR Danny Makkelie e all’AVAR Jan de Vries Fischietto serbo per l’altro match del girone B tra Real Madrid e Shakhtar Donetsk (ore 18:00): a dirigere il match ...

