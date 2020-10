Champions League, Inter-Borussia Mönchengladbach: data, orario e diretta TV (Di lunedì 19 ottobre 2020) Inter-Borussia Mönchengladbach: diretta TV e streaming Tutto pronto per il ritorno della Champions League dopo il sorteggio della fase a gironi dello scorso 1 ottobre. Tra le partite in programma del primo turno ci sarà anche la sfida di San Siro tra Inter e Borussia Mönchengladbach in programma per mercoledì 21 ottobre con calcio d’inizio in programma per le ore 21:00, ecco come seguire il match in diretta TV e streaming Ecco dove vedere in diretta TV Inter-Borussia Mönchengladbach La partita tra nerazzurri e bianconeriverdi sarà visibile in diretta tv Sky, tramite satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Il match sarà ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020)Mönchengladbach:TV e streaming Tutto pronto per il ritorno delladopo il sorteggio della fase a gironi dello scorso 1 ottobre. Tra le partite in programma del primo turno ci sarà anche la sfida di San Siro traMönchengladbach in programma per mercoledì 21 ottobre con calcio d’inizio in programma per le ore 21:00, ecco come seguire il match inTV e streaming Ecco dove vedere inTVMönchengladbach La partita tra nerazzurri e bianconeriverdi sarà visibile intv Sky, tramite satellite, digitale terrestre e fibra ottica. Il match sarà ...

Troppo presto ovviamente per lanciare proclami. Il primo obiettivo è il ritorno in Champions League, ma nessuno si pone limiti.Gli azzurri finora sono stati devastanti. Imbattuti (sul campo) con ...

Alla scoperta della Dinamo Kiev, la squadra ucraina nel girone della Juventus

Alla scoperta della Dinamo Kiev, la squadra ucraina inserita nel girone della Juventus. TORINO – La Juventus è pronta a rituffarsi in Champions League e lo fa contro un avversario non semplice contro ...

