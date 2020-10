Champions League, Dinamo Kiev-Juventus: la probabile formazione di Pirlo (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'1-1 raccolto a Crotone ha certamente lasciato l'amaro in bocca a giocatori e staff della Juventus . Non solo per il risultato in sé, che allontana i campioni d'Italia dalle posizioni di vertice, ma ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'1-1 raccolto a Crotone ha certamente lasciato l'amaro in bocca a giocatori e staff della. Non solo per il risultato in sé, che allontana i campioni d'Italia dalle posizioni di vertice, ma ...

Andrea Pirlo pronto a l’esordio da allenatore in Europa: “La Champions è molto difficile e dipende da piccolo momenti e dettagli”. E’ stato per anni uno dei grandi protagonisti della Champions League ...

Dinamo Kiev-Juventus: attesi 21 mila tifosi ucraini, stadio aperto al 30%

La Juventus di Andrea Pirlo affronterà la Dinamo Kiev, in una trasferta ucraina di Champions League che risulterà insidiosa, sia per per la possibile situazione metereologica che per i valori in campo ...

