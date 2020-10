Champions: Kuipers arbitro di Inter-Moenchengladbach, Dias per l'Atalanta (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - La Uefa rende note le designazioni arbitrali per il primo turno della fase a gironi di Champions: per la gara contro il Borussia Moenchengladbach di mercoledì sera a San Siro, l'Inter pesca l' ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA - La Uefa rende note le designazioni arbitrali per il primo turno della fase a gironi di: per la gara contro il Borussiadi mercoledì sera a San Siro, l'pesca l' ...

Champions, Kuipers dirigerà l'Inter. Per l'Atalanta il portoghese Dias

TORINO - La Uefa ha reso noto le assegnazioni arbitrali per la prima giornata di Champions League 2020/21, sarà l'olandese Bjorn Kuipers a dirigere la partita tra Inter-Borussia Moenchengladbach in ...

