Centrafrica, padre Gazzera: “Elezioni e pace, ci giochiamo il futuro” (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “La pandemia ha risparmiato il Centrafrica, ma questo è comunque un momento delicato, anche politicamente; c’è in gioco il futuro del Paese”. A parlare con l’agenzia Dire è padre Aurelio Gazzera, missionario carmelitano di origini cuneesi, che da 17 anni vive a Bozoum, nel nord-ovest della Repubblica Centrafricana. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – “La pandemia ha risparmiato il Centrafrica, ma questo è comunque un momento delicato, anche politicamente; c’è in gioco il futuro del Paese”. A parlare con l’agenzia Dire è padre Aurelio Gazzera, missionario carmelitano di origini cuneesi, che da 17 anni vive a Bozoum, nel nord-ovest della Repubblica Centrafricana.

