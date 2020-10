Censis: 3 milioni di famiglie italiane senza Internet (Di lunedì 19 ottobre 2020) La crisi post covid ha creato un ulteriore divario: tra le famiglie che hanno Internet e quelle che, a causa della crisi, non possono permettersi una connessione. Secondo i dati, già nel 2019 erano 3 milioni e mezzo le famiglie che non disponevano di collegamento ad Internet. Di cui 300.000 sono famiglie con almeno un occupato e uno studente. Il lockdown e l’incremento dello smart working e della DAD (Didattica a Distanza), hanno in parte colmato il divario tra queste famiglie, poiché molte si sono trovate “costrette” a digitalizzarsi. Il 2020 ha infatti portato un incremento di acquisti tecnologici, quali smartphone, tablet e PC. Gli smartphone sono al primo posto, con 44 milioni e 700mila apparecchi, in ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) La crisi post covid ha creato un ulteriore divario: tra leche hannoe quelle che, a causa della crisi, non possono permettersi una connessione. Secondo i dati, già nel 2019 erano 3e mezzo leche non disponevano di collegamento ad. Di cui 300.000 sonocon almeno un occupato e uno studente. Il lockdown e l’incremento dello smart working e della DAD (Didattica a Distanza), hanno in parte colmato il divario tra queste, poiché molte si sono trovate “costrette” a digitalizzarsi. Il 2020 ha infatti portato un incremento di acquisti tecnologici, quali smartphone, tablet e PC. Gli smartphone sono al primo posto, con 44e 700mila apparecchi, in ...

Agenzia_Ansa : Nel 2019 sono state tre milioni e mezzo le #famiglie italiane che non disponevano di collegamento ad internet e che… - MediasetTgcom24 : Auditel-Censis: in Italia 3,5 milioni di famiglie senza Internet #censis - reddititaly : Rapporto Auditel-Censis: 3,5 milioni di famiglie sono senza internet - - QuotidianPost : Censis: 3 milioni di famiglie italiane senza Internet - FonteCensis : RT @ansa_tecnologia: Auditel-Censis, 3,5 milioni di famiglie sono senza internet. Ma 17,4 milioni di italiani guardano video in streaming |… -

Ultime Notizie dalla rete : Censis milioni Auditel-Censis: in Italia 3,5 milioni di famiglie senza Internet TGCOM Covid, Censis-Auditel: luci ed ombre della nuova Italia digitale

Quello di 3,5 milioni di famiglie italiane che non avendo nemmeno uno smartphone, durante il lockdown, di fatto sono rimaste totalmente isolate.E' quanto emerge dal terzo Rapporto Auditel-Censis ...

Auditel. In Italia 3,5 milioni di famiglie senza accesso ad internet

Censis presentato al Senato. Nel 2019 sono quasi tre milioni e mezzo le famiglie italiane che non dispongono di collegamento ad internet e che quindi sono state impossibilitate a svolgere qualsiasi ti ...

Quello di 3,5 milioni di famiglie italiane che non avendo nemmeno uno smartphone, durante il lockdown, di fatto sono rimaste totalmente isolate.E' quanto emerge dal terzo Rapporto Auditel-Censis ...Censis presentato al Senato. Nel 2019 sono quasi tre milioni e mezzo le famiglie italiane che non dispongono di collegamento ad internet e che quindi sono state impossibilitate a svolgere qualsiasi ti ...