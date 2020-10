Celtic-Milan, probabili formazioni e TV (Di lunedì 19 ottobre 2020) Due ex campioni d’Europa che si sfideranno nella prima gara del Girone H della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021. La nuova stagione di quella che una volta era la “Coppa UEFA” sta per partire. Celtic-Milan verrà giocata giovedì 22 ottobre alle ore 21.00 presso il Celtic Park di Glasgow. Come arrivano le due squadre? Grande confusione all’interno dello spogliatoio dei The Bhoys. I padroni di casa sono reduci dalla bruciante sconfitta contro gli odiati rivali dei Rangers nell’ultimo Old Firm. La banda di Gerrard ha infatti battuto il Celtic per 0-2. A complicare la situazione dello spogliatoio c’è anche il giallo della presunta spia all’interno della squadra. Qualcuno infatti ha rivelato la formazione ufficiale della squadra scozzese ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 ottobre 2020) Due ex campioni d’Europa che si sfideranno nella prima gara del Girone H della fase a gironi della UEFA Europa League 2020/2021. La nuova stagione di quella che una volta era la “Coppa UEFA” sta per partire.verrà giocata giovedì 22 ottobre alle ore 21.00 presso ilPark di Glasgow. Come arrivano le due squadre? Grande confusione all’interno dello spogliatoio dei The Bhoys. I padroni di casa sono reduci dalla bruciante sconfitta contro gli odiati rivali dei Rangers nell’ultimo Old Firm. La banda di Gerrard ha infatti battuto ilper 0-2. A complicare la situazione dello spogliatoio c’è anche il giallo della presunta spia all’interno della squadra. Qualcuno infatti ha rivelato la formazione ufficiale della squadra scozzese ...

