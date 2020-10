Celtic-Milan giovedì in chiaro su Now TV? Ecco come vederla in tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) La prima giornata del girone H dell’Europa League 2020/2021 proporrà lo scontro tra Celtic e Milan, due grandi del calcio internazionale, club storici e nuovamente alla ribalta per ambiziosi obiettivi. I rossoneri tenteranno di esordire nel migliore dei modi, dopo aver dimostrato le proprie potenzialità superando l’Inter nel derby meneghino. La disputa si svolgerà giovedì 22 ottobre, a partire dalle ore 21.00: diretta televisiva su Sky Sport e su Now TV, dunque in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre, con live streaming disponibile inoltre su Sky Go. In alternativa, le gesta di Ibrahimovic e compagni verranno seguite da Sportface.it, che garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) La prima giornata del girone H dell’Europa League 2020/2021 proporrà lo scontro tra, due grandi del calcio internazionale, club storici e nuovamente alla ribalta per ambiziosi obiettivi. I rossoneri tenteranno di esordire nel migliore dei modi, dopo aver dimostrato le proprie potenzialità superando l’Inter nel derby meneghino. La disputa si svolgerà giovedì 22 ottobre, a partire dalle ore 21.00: diretta televisiva su Sky Sport e su Now TV, dunque insul canale 8 del digitale terrestre, con live streaming disponibile inoltre su Sky Go. In alternativa, le gesta di Ibrahimovic e compagni verranno seguite da Sportface.it, che garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights.

