Celtic-Milan, Europa League: orario, programma, tv, probabili formazioni, streaming (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo il derby giocato e vinto con pieno merito sabato pomeriggio, il Milan si tuffa ufficialmente anche nella sua campagna europea. Inizia, infatti, l’Europa League 2020-2021 ed i rossoneri sono pronti per l’esordio in casa del Celtic Glasgow. La squadra di mister Pioli scenderà in campo alle ore 21.00 di giovedì 22 ottobre al Celtic Park della cittadina scozzese per un primo turno davvero importante della seconda coppa europea per importanza. Gli scozzesi, invece, sono reduci dal netto ko contro gli arci-rivali dei Glasgow Rangers (0-2) giocato sabato. Il Milan è inserito nel Gruppo H assieme, anche, ai francesi del Lille ed ai cechi dello Sparta Praga, per un raggruppamento tutt’altro che semplice, per cui ogni appuntamento potrebbe risultare ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo il derby giocato e vinto con pieno merito sabato pomeriggio, ilsi tuffa ufficialmente anche nella sua campagna europea. Inizia, infatti, l’2020-2021 ed i rossoneri sono pronti per l’esordio in casa delGlasgow. La squadra di mister Pioli scenderà in campo alle ore 21.00 di giovedì 22 ottobre alPark della cittadina scozzese per un primo turno davvero importante della seconda coppa europea per importanza. Gli scozzesi, invece, sono reduci dal netto ko contro gli arci-rivali dei Glasgow Rangers (0-2) giocato sabato. Ilè inserito nel Gruppo H assieme, anche, ai francesi del Lille ed ai cechi dello Sparta Praga, per un raggruppamento tutt’altro che semplice, per cui ogni appuntamento potrebbe risultare ...

