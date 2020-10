Cdp lancia il fondo che sostiene gli hotel

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) In arrivo un nuovoNazionale per il turismo messo a punto da Cassa depositi e prestiti per stimolare la ripresa del comparto, duramente colpito dall’emergenza sanitaria Covid-19. Ecco quanto riportato solamente qualche giorno fa in un articolo pubblicato sul blog di Immobiliare.it, dove si parla di investimenti immobiliari, e non solo sul fronte case. Di cosa si tratta Il mercato immobiliare nazionale risente molto delle conseguenze del Covid-19: persiste l’interesse per il mattone, ma adesso gli investitori si dimostrano più cauti nel finalizzare compravendite, sia residenziali sia commerciali, il che determina un naturale rallentamento del settore. Alcuni specifici comparti, poi, hanno risentito in maniera maggiore di questa dinamica, ed è questo ad esempio ciò che accade nel mondo ricettivo e legato ...