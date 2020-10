Cavani resta a Manchester | per lui niente sfida contro il Psg

Leggi su alfredopedulla

E' tempo di Champions League. Ma non lo sarà per Edinson. L'attaccante delUnited, come spiegato dal tecnico Solskjaer, salterà lail Psg al Parco dei Principi così come il capitano dello United Harry Maguire, Mason Greenwood, Eric Bailly e Jesse Lingard. "Edinson ha bisogno di qualche giorno in più prima di essere pronto" ha spiegato il tecnico dei Red Devils con l'uruguaiano che non farà dunque ritorno a Parigi per lail suo passato. Tutto è rimandato alla gara di ritorno.