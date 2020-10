Cavani, niente scherzo da ex contro il PSG: “Non si sente ancora pronto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) niente vendetta da ex per Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano, infatti, non sarà in campo nella sfida tra il suo nuovo club, il Manchester United, e la vecchia squadra per cui era tesserato, il Paris Saint-Germain. Il big match si svolgerà domani sera nel primo turno della fase a gironi della Champions League.caption id="attachment 1032847" align="alignnone" width="445" Cavani (twitter Manchester United)/captionSPIEGAZIONEIl tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, ha provato a spiegare il motivo dell'assenza di Cavani durante la conferenza stampa della vigilia: "Volevamo che ci fosse, ma non gioca da parecchio tempo. Abbiamo pensato che fosse meglio continuare ad allenarsi. Edinson sa cosa vuole e di cosa ha bisogno. Non si sentiva pronto". Cavani, niente ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020)vendetta da ex per Edinson. L'attaccante uruguaiano, infatti, non sarà in campo nella sfida tra il suo nuovo club, il Manchester United, e la vecchia squadra per cui era tesserato, il Paris Saint-Germain. Il big match si svolgerà domani sera nel primo turno della fase a gironi della Champions League.caption id="attachment 1032847" align="alignnone" width="445"(twitter Manchester United)/captionSPIEGAZIONEIl tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, ha provato a spiegare il motivo dell'assenza didurante la conferenza stampa della vigilia: "Volevamo che ci fosse, ma non gioca da parecchio tempo. Abbiamo pensato che fosse meglio continuare ad allenarsi. Edinson sa cosa vuole e di cosa ha bisogno. Non si sentiva pronto"....

ItaSportPress : Cavani, niente scherzo da ex contro il PSG: 'Non si sente ancora pronto' - - clikservernet : Cavani resta a Manchester, per lui niente sfida contro il Psg - Noovyis : (Cavani resta a Manchester, per lui niente sfida contro il Psg) Playhitmusic - - Maggico7 : @rajonee09 No no scarso no.. Ma niente di incredibile ecco.. È nella norma per essere comunque un gran giocatore co… - ilsalicefelice : @FabioCasalucci @alessiomagno1 Ma sai mi ricordo un Torino Napoli 3-5 con un cavani rientrato il giorno prima dal S… -

Ultime Notizie dalla rete : Cavani niente Cavani, niente scherzo da ex contro il PSG: “Non si sente ancora pronto” ItaSportPress Cavani, niente scherzo da ex contro il PSG: “Non si sente ancora pronto”

Niente vendetta da ex per Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, infatti, non sarà in campo nella sfida tra il suo nuovo club, il Manchester United, e la vecchia squadra per cui era tesserato, il ...

Philippe Leroy compie 90 anni

Il grande attore francese, interprete di film quali “Il buco” di Jacques Becker, “Una donna sposata” di Jean-Luc Godard, “Sette uomini d’oro” di Marco Vicario, “Senza sapere niente di lei” e “Il gatto ...

Niente vendetta da ex per Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, infatti, non sarà in campo nella sfida tra il suo nuovo club, il Manchester United, e la vecchia squadra per cui era tesserato, il ...Il grande attore francese, interprete di film quali “Il buco” di Jacques Becker, “Una donna sposata” di Jean-Luc Godard, “Sette uomini d’oro” di Marco Vicario, “Senza sapere niente di lei” e “Il gatto ...