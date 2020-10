Catwoman: perché Michelle Pfeiffer rifiutò il ruolo poi andato ad Halle Berry (Di lunedì 19 ottobre 2020) Michelle Pfeiffer rifiutò il ruolo di Catwoman, poi andato ad Halle Berry, per una serie di motivo, alcuni personali, altri dovuti alle riprese di Batman - Il ritorno. A Michelle Pfeiffer fu offerto il ruolo di protagonista in Catwoman ma l'attrice, che ricordava fin troppo bene il basso livello di comfort che caratterizzava il costume dai tempi delle riprese di Batman - Il ritorno, rifiutò le parte che in seguito fu affidata ad Halle Berry. Halle Berry, infatti, ebbe non pochi problemi con il costume sin da quando lo provò per la prima volta, lamentandosi e dicendo che era troppo stretto e scomodo. Il costume ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 ottobre 2020)rifiutò ildi, poiad, per una serie di motivo, alcuni personali, altri dovuti alle riprese di Batman - Il ritorno. Afu offerto ildi protagonista inma l'attrice, che ricordava fin troppo bene il basso livello di comfort che caratterizzava il costume dai tempi delle riprese di Batman - Il ritorno, rifiutò le parte che in seguito fu affidata ad, infatti, ebbe non pochi problemi con il costume sin da quando lo provò per la prima volta, lamentandosi e dicendo che era troppo stretto e scomodo. Il costume ...

