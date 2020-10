Catania, Tacopina pensa già al derby: “So quanto conta la sfida contro il Palermo. Ecco i punti chiave del mio progetto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questa città e questa gente meritano la Serie A.Così Joe Tacopina, intermediario primario di un prossimo possibile acquisto del Catania intervenuto ai microfoni di Goal.com per spiegare la situazione attuale intorno all'acquisizione del club etneo. Nel suo corposo intervento, l'italo-americano ha voluto spiegare nel dettaglio quelli che sono i suoi progetti per una piazza importante come quella rossoazzurra, chiarendo quanto attualmente c'è di vero su un possibile e imminente passaggio di proprietà: “Sì, la mia priorità è quella di acquisire dalla Sigi tutte le quote del Calcio Catania. Ho presentato la mia offerta e adesso resto in attesa di una risposta che spero sarà positiva. Mi sono confrontato tante volte con Gaetano ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) Questa città e questa gente meritano la Serie A.Così Joe, intermediario primario di un prossimo possibile acquisto delintervenuto ai microfoni di Goal.com per spiegare la situazione attuale intorno all'acquisizione del club etneo. Nel suo corposo intervento, l'italo-americano ha voluto spiegare nel dettaglio quelli che sono i suoi progetti per una piazza importante come quella rossoazzurra, chiarendoattualmente c'è di vero su un possibile e imminente passaggio di proprietà: “Sì, la mia priorità è quella di acquisire dalla Sigi tutte le quote del Calcio. Ho presentato la mia offerta e adesso resto in attesa di una risposta che spero sarà positiva. Mi sono confrontato tante volte con Gaetano ...

