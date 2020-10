Caso Dybala: “vuoi vedere che non gioca perché non rinnova?”, le reazioni dopo la tensione in casa Juve (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Juventus è reduce da una brutta prestazione contro il Crotone, i bianconeri non sono andati oltre il pareggio con il risultato di 1-1. La sfida contro i calabresi ha fatto emergere evidenti problemi anche dal punto di vista tattico, con l’allenatore Andrea Pirlo che è sembrato già in confusione. La scelta di schierare Portanova continua a far discutere, è stata una decisione tattica e non di emergenza che non ha pagato. Il tecnico aveva tante soluzioni a disposizione, da Bernardeschi a Caudrado o Chiesa in posizione più avanzata. Inoltre è scoppiato il Caso Dybala. L’argentino aveva recuperato, ma non è stato preso in considerazione per nemmeno un minuto. Il calciatore si è sfogato con Paratici e ha chiesto una spiegazione. Sul web sono arrivati tantissimi ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Lantus è reduce da una brutta prestazione contro il Crotone, i bianconeri non sono andati oltre il pareggio con il risultato di 1-1. La sfida contro i calabresi ha fatto emergere evidenti problemi anche dal punto di vista tattico, con l’allenatore Andrea Pirlo che è sembrato già in confusione. La scelta di schierare Portanova continua a far discutere, è stata una decisione tattica e non di emergenza che non ha pagato. Il tecnico aveva tante soluzioni a disposizione, da Bernardeschi a Caudrado o Chiesa in posizione più avanzata. Inoltre è scoppiato il. L’argentino aveva recuperato, ma non è stato preso in considerazione per nemmeno un minuto. Il calciatore si è sfogato con Paratici e ha chiesto una spiegazione. Sul web sono arrivati tantissimi ...

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #19ottobre ? Fenomeno Ibra, al Milan per sempre ? Caso Dybala alla Juve ?… - ZZiliani : È successo davvero. Il caso del giorno è un calciatore (#Dybala) che in polemica col suo allenatore (Pirlo) mette u… - CorSport : Il caso #Dybala agita la #Juve: bufera sui social per un lik - CalcioWeb : Caso #Dybala: 'vuoi vedere che non gioca perché non rinnova?', le reazioni dopo la tensione in casa #Juve - - TeenaMahr : È bellissimo vedere come non si stia dicendo una parola sul caso Dybala mentre alla prima parola di Eriksen i giorn… -