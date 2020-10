Cartelle esattoriali oltre 1000 euro annullabili, ecco la sentenza della corte (Di lunedì 19 ottobre 2020) Importanti novità sul tema della Cartelle esattoriali sono arrivate direttamente da una pronuncia di questi giorni, emessa dalla corte di Cassazione. La Suprema corte, infatti, puntualizza in relazione al cd. saldo e e stralcio, chiarendo con la sentenza n. 22018 del 2020 che il limite di importo dei 1000 euro è collegato al singolo debito, e invece non all’importo della cartella esattoriale, e fa il punto sull’annullabilità della cartella. Vediamo un po’ più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più su prescrizione cartella esattoriale e giudice competente, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 ottobre 2020) Importanti novità sul temasono arrivate direttamente da una pronuncia di questi giorni, emessa dalladi Cassazione. La Suprema, infatti, puntualizza in relazione al cd. saldo e e stralcio, chiarendo con lan. 22018 del 2020 che il limite di importo deiè collegato al singolo debito, e invece non all’importocartella esattoriale, e fa il punto sull’tàcartella. Vediamo un po’ più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più su prescrizione cartella esattoriale e giudice competente, clicca ...

