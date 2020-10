Cartelle esattoriali: cosa c’è da sapere sullo stop al 31 dicembre (Di lunedì 19 ottobre 2020) stop alle Cartelle esattoriali per decreto fino al 31 dicembre. Il dl fiscale, dopo la scadenza della precedente moratoria lo scorso 15 ottobre, estende fino alla fine dell’anno la sospensione di versamenti di somme dovute da Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e pignoramenti di stipendi e pensioni. Previsto anche lo stop dell’invio delle nuove Cartelle esattoriali che da oggi l’agente della riscossione avrebbe potuto ricominciare a recapitare ai contribuenti in debito con il Fisco. Anche l’attività di notifica verrà quindi rinviata al 2021. La Stampa spiega nei dettagli cosa cambia: In particolare il nuovo decreto sospende ulteriormente i versamenti delle Cartelle che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020)alleper decreto fino al 31. Il dl fiscale, dopo la scadenza della precedente moratoria lo scorso 15 ottobre, estende fino alla fine dell’anno la sospensione di versamenti di somme dovute dadi pagamento, accertamenti esecutivi e pignoramenti di stipendi e pensioni. Previsto anche lodell’invio delle nuoveche da oggi l’agente della riscossione avrebbe potuto ricominciare a recapitare ai contribuenti in debito con il Fisco. Anche l’attività di notifica verrà quindi rinviata al 2021. La Stampa spiega nei dettaglicambia: In particolare il nuovo decreto sospende ulteriormente i versamenti delleche ...

