Carlini nuovo presidente della Società Italiana di Chirurgia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Il proferssore Massimoè stato eletto all'unanimitàSocietàdi. E' questa la novità più importante del 122° congresso dell'associazione, svoltosi negli scorsi giorni in modalità on line. Il titolo dell'assise era "Lanon teme le avversità”, vi hanno partecipato oltre 1.100 addetti ai lavori e da segnalare c'è il saluto del ministroSalute Roberto Speranza. Sono stati eletti Consiglieri dell'associazione i professori Sergio Alfieri (Roma), Ugo Boggi (Pisa), Piergiorgio Calò (Cagliari), Paolo Delrio (Napoli), Gianluca Di Mauro (Ragusa), Giacomo Ruffo (Verona), Mario Testini (Bari), Mauro Zago (Milano). In ...