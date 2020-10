Carburanti | prezzi restano stabili

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Situazione sempre all'insegna della calma sulla reteitaliana. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che venerdì hanno chiuso invariate, le compagnie tengono fermi iraccomandati. Di conseguenza le medie deipraticati sul territorio risultano poco mosse. In particolare, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservadel Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è fermo a 1,398 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,394 e 1,408 euro/litro (no logo 1,385). Il prezzo medio praticato del diesel è ancora a 1,265 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,259 e 1,284 euro/litro ...