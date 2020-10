Capello: “Vedo male le italiane in Champions. Il Milan ha chance scudetto in un torneo così incerto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico, tra le altre, di Milan, Roma e Juventus, ha parlato di questa giornata di campionato appena trascorsa (anche se manca il posticipo tra Verona e Genoa di stasera). Il tecnico friulano ha parlato in particolare del Milan che secondo lui avrà chance per vincere lo scudetto. Queste le sue parole: “Sono preoccupato per le 4 italiane impegnate in settimana in Champions, Hanno fatto 1 punto su 12. Lazio e Atalanta hanno perso male, l’Inter condannata dagli episodi ma ha meritato di perdere il derby e la Juve ha pareggiato a Crotone, con tutto il rispetto per i calabresi. Bene il Napoli e il Milan. I rossoneri sono davvero interessanti, hanno tanta ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio, ex tecnico, tra le altre, di, Roma e Juventus, ha parlato di questa giornata di campionato appena trascorsa (anche se manca il posticipo tra Verona e Genoa di stasera). Il tecnico friulano ha parlato in particolare delche secondo lui avràper vincere lo. Queste le sue parole: “Sono preoccupato per le 4impegnate in settimana in, Hanno fatto 1 punto su 12. Lazio e Atalanta hanno perso, l’Inter condannata dagli episodi ma ha meritato di perdere il derby e la Juve ha pareggiato a Crotone, con tutto il rispetto per i calabresi. Bene il Napoli e il. I rossoneri sono davvero interessanti, hanno tanta ...

