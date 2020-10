Capello: “Preoccupato per italiane in Champions. Inter favorita per scudetto ma attenzione al Milan…” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Interessante Intervista rilasciata da Fabio Capello a La Gazzetta dello Sport. L'ex mister ha commentato le vicende del calcio nostrano con particolare attenzione alla corsa scudetto e ai prossimi impegni di Champions League delle italiane. Nelle parole del tecnico qualche preoccupazione per le sfide europee visto anche il weekend strano delle quattro squadre impegnate nella Coppa dalle grandi orecchie.Capello: campionato e Champions Leaguecaption id="attachment 1038255" align="alignnone" width="760" Inter Milan, getty images/captionParte subito dall'Europa Capello e non nasconde una certa preoccupazione per la condizione delle squadre italiane: "Sono preoccupato per le quattro squadre ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 19 ottobre 2020)essantevista rilasciata da Fabioa La Gazzetta dello Sport. L'ex mister ha commentato le vicende del calcio nostrano con particolarealla corsae ai prossimi impegni diLeague delle. Nelle parole del tecnico qualche preoccupazione per le sfide europee visto anche il weekend strano delle quattro squadre impegnate nella Coppa dalle grandi orecchie.: campionato eLeaguecaption id="attachment 1038255" align="alignnone" width="760"Milan, getty images/captionParte subito dall'Europae non nasconde una certa preoccupazione per la condizione delle squadre: "Sono preoccupato per le quattro squadre ...

