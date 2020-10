Cannabis medica, il sondaggio: 4 italiani su 5 favorevoli all’allargamento della produzione (Di lunedì 19 ottobre 2020) Poco informati, ma assolutamente disponibili ad aprire ad enti locali e aziende private sulla produzione di Cannabis terapeutica, divisi praticamente a metà sulla possibilità di autocoltivazione della stessa per uso personale. E’ questa, in estrema sintesi, la fotografia scattata dal sondaggio di Swg per BeLeaf/PQE Group sulla Cannabis medica in Italia. Secondo i risultati della ricerca, solo il 29 per cento dei cittadini si dice pienamente a conoscenza del fatto che in Italia curare determinate malattie con la Cannabis sia assolutamente legale e che sia possibile acquistarla anche in farmacia, dietro prescrizione medica. Il 54 per cento si dice solo vagamente informato, mentre il 17 per cento sostiene di non ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Poco informati, ma assolutamente disponibili ad aprire ad enti locali e aziende private sulladiterapeutica, divisi praticamente a metà sulla possibilità di autocoltivazionestessa per uso personale. E’ questa, in estrema sintesi, la fotografia scattata daldi Swg per BeLeaf/PQE Group sullain Italia. Secondo i risultatiricerca, solo il 29 per cento dei cittadini si dice pienamente a conoscenza del fatto che in Italia curare determinate malattie con lasia assolutamente legale e che sia possibile acquistarla anche in farmacia, dietro prescrizione. Il 54 per cento si dice solo vagamente informato, mentre il 17 per cento sostiene di non ...

Cannabis curativa, il ministero blocca le consegne a casa. Allarme dei medici

Sono prodotti di farmacie galeniche anche fuori regione. Molti pazienti non possono andare a ritirarli di persona. Il caso sollevato da un medico pisano specialista in anestesia e rianimazione e terap ...

