Sta circolando in queste ore una finta ordinanza a firma del governatore Vincenzo De Luca che disporrebbe l'immediata riapertura delle scuole in tutta la regione Campania a partire da mercoledì 21 ottobre. Campania, riapertura delle scuole da mercoledì: ma è una fake A segnalarla è lo stesso Presidente della Regione, che tramite un post apparso … L'articolo Campania, "riapertura delle scuole da mercoledì". La fake che gira sul web Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

