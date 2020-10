Campania, Maria si schianta nel tunnel e muore in sella alla sua moto (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si chiamava Maria Sicuranza e aveva 52 anni la donna morta a bordo della sua Ducati sul raccordo Avellino-Salerno. Maria è deceduta ieri alle 17 e 30 in direzione Serino, dopo lo svincolo. Raccordo Avellino-Salerno, muore Maria Sicuranza dopo incidente in moto Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Si chiamavaSicuranza e aveva 52 anni la donna morta a bordo della sua Ducati sul raccordo Avellino-Salerno.è deceduta ieri alle 17 e 30 in direzione Serino, dopo lo svincolo. Raccordo Avellino-Salerno,Sicuranza dopo incidente inAncora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AlexTheMod : @alian_maria I tempi li 'domini' solo se hai un apparato che funziona cme un orologio. Ma manca tutto. Sopratutto m… - sadie96_maria : Situazione Campania: la percentuale di asintomatici sale ancora, 1321 su 1376, un 96% tondo tondo; ma via di terror… - sadie96_maria : @fcastro72 @FrancescoCoccoT @Mezzorainpiu Non gli converrebbe, farebbe troppo poco scalpore. Pensi alla Campania: 6… - sadie96_maria : A voi pare possibile che dopo mesi passati a trastullarsi con la campagna elettorale, in Campania si arrivi a quest… - Piergiulio58 : RT @tuttobiciweb_it: Tragedia della strada, perde la vita Maria Schiano #Lomoriello, moglie di Giuseppe #Cutolo, presidente del Comitato Ci… -