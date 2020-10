Campania | 1593 positivi su circa 12mila tamponi Superata di parecchio la forbice di De Luca

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Non sono affatto buoni i dati emessi oggi dall’Unità di crisi della Regione. Idelle ultime 24 ore sono 1.593 (di cui 79 sintomatici e 1514 asintomatici). Sono dunque aumentati rispetto a ieri, quando erano 1376, con l’aggravante che invece il numero dieffettuati è diminuito, nelle ultime 24 ore, dai 14.256 di ieri ai 12.695 di oggi. Si contano anche 21 deceduti, che l’Unità di crisi comunica essersi verificati tra il 1 ed il 17 ottobre ma registrati soltanto ieri. I guariti sono 123, dunque siamo ben oltre laindicata da De, quella dei famosi 800in valore assoluto. Contando la differenza tra i nuovi contagiati ed i guariti, infatti, siamo a 1470, una cifra altissima. Altro che lockdown. Non ...

Napoli – Sono 1.593 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Si tratta del dato più alto registrato in un sol giorno in Campania dall'inizio dell'emergenza. Dei nuovi ...